شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة باب الحارة تصدم الجمهور باطلالة فاضحة كشفت مابين فخذيها .. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة الاستعراضية السورية شمس الملا لموقف محرج من احدى المتابعات بعد اطلالتها الساخنة الصيفية من محل اقامتها في امارة دبي في الامارات العربية المتحدة.

وظهرت شمس للجمهور عبر حسابها الرسمي في منصة تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام بشورت جينز قصير كشفت فيه عن أفخاذها العارية وبلوز شتوية مكشوفة الكتف وعلقت على اطلالتها بالقول:

“هل من الممكن أيتها الريح أن تعطيني لحظة لأتصور ..لا …حسناً ”.

وتعرضت شمس على اثرها للعديد من الأسئلة المحرجة بسبب اطلالتها التي وصفها الجمهور بالمحيرة بين اللباس الصيفي والشتوي وردت على اثرها المـلا على تساؤلات الجمهور بشعورها بالطقس بأنها بين الشعور بالبرد والحر.

والجدير بالذكر ان شمس كانت قد دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت اشراف والدها المخرج رفقة شقيقها وحازت على اعجاب الجمهور بسبب دورها الوطني وشخصيتها المتفانية في العمل.

ويشار الى ان الملا تعمل في مجال عرض الأزياء لبراندات عالمية تشارك الجمهور يوميا أزيائها ومكياجها وقوامها الرشيق واختيرت كأفضل منسقة ثياب وموضة في العام الجاري.