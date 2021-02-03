كيد النساء.. أصالة من “معقدة من الزواج” إلى جلسة تصوير رومانسية.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستغل أصالة تواجدها في السعودية وتنشغل في عدة أنشطة فنية واجتماعية، كما أنها شاركت جمهورها بجلسة تصوير قامت بها مع ابنتها شام في جدة، والتقت الفنانة نوال وتحدثت عن مصالحتها مع الفنانة أنغام.

ونشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع والدتها أصالة في جدة، حيث حرصت شام على التواجد مع والدتها في السعودية لدعمها ومساندتها في أعمالها الفنية الأخيرة، وأبرزها حفلها مع الفنان عبادي الجوهر في حلقات “ضيف بدر”، وكذلك حفلها المقبل في “أوايسس الرياض” مع الفنان عبد الله الرويشد.

ترتبط النجمة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي بعلاقةٍ قوية، تتجاوز المفهوم العادي لعلاقة الأم والابنة. ويلاحظ دائماً الصداقة القوية التي تجمعهما. فتبدوان رفيقتان في الصور، التي تنشر على السوشيال ميديا، وليس أم وابنتها فقط.

شام الذهبي هي ابنةأصالة الكبرى من زواجها الأول. أنجبت النجمة السورية 4 أبناء، هم شام وخالد، من طليقها أيمن الذهبي، وآدم وعلي من طليقها طارق العريان.

ويلاحظ المتابع لحساباتهما، العلاقة الخاصة بينهما. إذ تظهران سوياً في مناسباتٍ فنيةٍ واجتماعيةٍ كثيرة، وتتبادلان كلمات الحب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ دوري.