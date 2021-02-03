“نيكولا معوض” يعلن عن مفاجأة درامية جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان نيكولا معوض عن تجسيده شخصية مدير أوتيل، في إنتاج درامي ضخم لمجموعة MBC.

وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending، قال نيكولا معوض: “سعدت جدا بهذا الخبر مؤخرا، مسلسل اسمه ع الحلوة والمرة لـ MBC، وتقريبا بعد أسبوع نبدأ التحضيرات والتصوير”.

وأضاف: “فرحان جدا بالعمل لعدة أسباب، أولا الناس المشاركة فيه، وثانيا القصة ونوعية العمل، التي لا نشاهدها كثيرا في الدراما العربية.”



وأوضح نيكولا معوض أن المسلسل من نوعية “رومانتيك كوميدي”، وتشارك فيه باقة من الفنانين والفنانات المهمين تضم دانا مرديني، بطلة المسلسل، وباميلا الكيك، وجو طراد، وكارمن لبس، ومحمد خير جراح، وسلمى المصري وآخرين، وأن المسلسل في مرحلة الكتابة، التي تستمر مع بدء التصوير.



وعن دوره في المسلسل، قال: “اسمه (رايان)، مدير أوتيل يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ويفاجأ بمفاجأة من الماضي تعكر هذا الزواج كثيرا.”

جدير بالذكر أن نيكولا معوض كشف خلال هذه المقابلة عن مشاركته في فيلم أمريكي عالمي من إخراج المخرج الحائز على أوسكار جورج ميلر، تم تصويره بالكامل في أستراليا، وسيكون هو الممثل الوحيد في الفيلم من العالم العربي.