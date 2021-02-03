بعد شائعة ارتباطها بعمرو دياب.. 10 معلومات عن “إنجي كيوان”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور للفنان عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يحتضنها ويحملها على ظهره، ما أثار حالة جدل بين جمهوره، خاصة بعد أنباء انفصاله خلال الفترة الماضية عن الفنانة دينا الشربيني.

وتساءل متابعو الهضبة عن الفتاة التي ترافقه في إعلانه الجديد، بعد شائعات حول ارتباطهما، واتضح أنها موديل إعلان عطره الجديد ويتم تصويره بدبي ومن إخراج طارق العريان.

هي إعلامية مصرية ولدت بمدينة الأسكندرية.

تخرجت من الجامعة الأمريكية بدبي وتقيم بالامارات.

متزوجة من شخص لبناني، ولديها طفلان.

أسست روبابيكيا في عام 2013، وهو أول متجر ديكور منزلي مفصل حسب الطلب.

انضمت إلى فريق مراسلي برنامج «زهرة الخليج» على تليفزيون أبوظبي عام 2016، وشاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

كانت تعمل في القطاع المصرفي لما يقرب من عشر سنوات كمحلل استثمار ومحررة مالية ومشرف لجنة ومنظم للأحداث والفاعليات.

قدمت بطولة الاسكواش للسيدات في الجونة من قبل، وتحرص على حضور مهرجان الجونة سنويا.

اشتهرت باختيار أزياء جريئة خلال مشاركتها بالمناسبات والمهرجانات.

والتحقت إنجي كيوان بأكاديمية إعلامية لتطوير مهاراتها في مجال الإعلام والخطابة للمشاركة بالمؤتمرات وتقديم فعاليات مهرجانات الموضة.

تشارك في تقدم العديد من الفعاليات في مجالات الموضة والرياضة والتمويل والأطفال وبرامج الصحة وفعاليات الشركات.

وكان النجم عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان عطره الجديد في 22 فبراير الجاري خلال حفل كبير بشاطئ ناموس في دبي وهو من إخراج طارق العريان، وسيتم تصويره على أنغام أغنية “وانا معاك”، وتشارك فيه الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

يذكر أن أغنية “وانا معاك” تم طرحها في ألبوم “يا أنا يا لأ”، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.