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بفستان مكشوف – اتفرج نسرين طافش تلهب متابيعها بـ انوثتها الطاغية

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بإطلالة جديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر مجموعه جديدة من صورها الجذابه بإطلالتها الرقيقة .

ولفتت نسرين أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابه فظهرت بفستان  صيفي طويل  مع مجموعه من النقوشات والورود مع ظهر مفتوح يبرز أنوثتها .

وعلقت طافش ببعض الكلمات والحكم علي الصور  فكتبت قائلة” انا لست أفكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي ولست

تجاربي ولست محتوي حياتي ،بل انا الحياه ، انا الفضاء الذي يحدث به كل شيء، انا الوعي ،انا الآن انا الكينونة” .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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