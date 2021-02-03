شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان مكشوف – اتفرج نسرين طافش تلهب متابيعها بـ انوثتها الطاغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بإطلالة جديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر مجموعه جديدة من صورها الجذابه بإطلالتها الرقيقة .

ولفتت نسرين أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابه فظهرت بفستان صيفي طويل مع مجموعه من النقوشات والورود مع ظهر مفتوح يبرز أنوثتها .

وعلقت طافش ببعض الكلمات والحكم علي الصور فكتبت قائلة” انا لست أفكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي ولست

تجاربي ولست محتوي حياتي ،بل انا الحياه ، انا الفضاء الذي يحدث به كل شيء، انا الوعي ،انا الآن انا الكينونة” .