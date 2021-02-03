ياسمين رئيس تكشف تفاصيل فيلمها الجديد “قمر 14”

عدن - ياسمين عبد العظيم - على صفحتها الشخصية بموقع تويتر نشرت الفنانة ياسمين رئيس البوستر الرسمي لفيلم “قمر 14” وصحبته بتعليق: “صيف 2021″، يضم المُلصق الدعائي للفيلم الكثير من النجوم الذين شاركوا به، مما يكشف أن بالفيلم حكايات مُختلفة وكل منهم يقوم بدور بارز ومؤثر في الأحداث.

فيضم البوستر 10 شخصيات منهم: خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وخالد أنور ومي الغيطي، الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وقصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

يتكون فيلم “قمر 14″ من خمس حكايات توضح تأثير القمر على الأفراد في ليلة 14 القمرية، وخلال حوار سابق لها في حلقة من برنامج ” MBC Trending” عبر شاشة MBC 4، قالت الفنانة ياسمين رئيس، أن فيلم “قمر 14” يدور حول علاقات الحب في حياة الأشخاص ومدى ارتباط القمر بالتغيرات التي تحدث في حياتنا، مُعلنة أنها تحبذ الأفلام التي تدور حول قصص حب حقيقية أو خيالية، وتؤمن بها كثيرًا.

وأضافت عن العمل مع زوجها، هادي الباجوري مخرج الفيلم: “إحنا فاهمين بعض جدًا، أنا بحب أشتغل معاه، برتاح جدًا معاه” فيما أعرب الباجوري عن سعادته بالعمل مع زوجته، قائلًا: “أنا بحب دايمًا أشتغل مع ياسمين رئيس لأن بتريحني في حاجات وفاهمة الشخصيات اللي أنا بحاول أقدمها، وكمان هي ممثلة شاطرة وتتقمص أدوارها كويس وبصدّقها”.

يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس قد انضمت إلى أسرة الفيلم بديلًا عن الفنانة دينا الشربيني، التي اعتذرت عن المشاركة في التجربة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، وتلعب الفنانة سلوى محمد علي دور والدة ياسمين رئيس في الفيلم، والتي انضمت أيضًا لأسرة الفيلم بديلًا للفنانة ليلى عز العرب، التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى.

تُشارك ياسمين رئيس أيضًا في العمل مع زوجها هادي الباجوري بفيلم “جارة القمر” والذي توقف تصويره لعدّة أشهر بدءًا من صيف 2020 إنتظارًا لحلول الشتاء ليتم تصوير مشاهد الفيلم التي تدور أحداثها خلال الشتاء، وقد تم استئناف التصوير خلال شهر نوفمبر الماضي في نويبع، يُذكر أيضًا أنه خلال تصوير “جارة القمر” توفت والدة ياسمين رئيس وتوقفت الفنانة الشابة عن تصوير مشاهدها لفترة.