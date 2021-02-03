شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان يظهر صدرها عاريا – اتفرج رقص فاضح لـ”سلمى ابو ضيف” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو للفنانة الشابة سلمى ابو ضيف أثناء رقصها على اغنية سالكة مع مغني الراب ويجز خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء.

وظهرت سلمى أبو ضيف في احدى الملاهي الليلة وهي ترقص بفستان أحمر قصير على انغام اغنية ” سالكة” مع ويجز وبحضور مجموعة من اصدقائها.

وسلمى أبو ضيف دائمًا اقترن اسمها بالموضوعات المثيرة للجدل ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.