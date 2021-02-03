بفستان شفاف.. اتفرج رانيا منصور تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا منصور

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورا جديدة لها .

وظهرت الفنانة رانيا منصور من خلال الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان زهري قصير شفاف، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من محبي الفنانة والبعض غضب من الصور والذي وصفها بقميص النوم.

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من ناحية اخرى تشارك الفنانة رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.