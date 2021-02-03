اتفرج.. كنزي عمرو دياب تثير غضب جمهورها بفيديو جريء

عدن - ياسمين عبد العظيم - كنزي عمرو دياب

شاركت كنزى عمرو دياب متابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مقطع فيديو مثيراً للجدل .

وظهرت كنزي عمرو دياب من خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس تكشف جزءاً من جسمها بينما ترقص مع إحدى صديقاتها على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

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وتعرضت كنزي للهجوم والانتقاد من متابعيها وجمهور والدها بسبب جرأة ملابسها التي دأبت على الظهور بها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن العلاقة بين كنزي ووالدها قد عادت إلى مسارها الطبيعي بعدما انفصل “الهضبة” عن الفنانة دينا الشربيني، لتظهر كنزي مع شقيقها عبداله بجوار والدهما على المسرح في دبي ويغنّيا معه أغنية “قمرين”، التي غنّاها لهما وهما طفلان.