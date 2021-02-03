أحمد زاهر يعتذر من هيدي كرم بعد الصفعة القوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتذر الفنان أحمد زاهر من زميلته الفنانة هيدي كرم عن الصفعة الشهيرة ضمن أحداث مسلسل “لؤلؤ”، مؤكدا أن الصفعة حقيقية وتسببت في تورم وجهها بالكامل.

وقال زاهر إن المخرج محمد سامي طلب منه لاحقا عدم تصوير مشاهد الضرب بشكل حقيقي، ولكنه يميل لتجسيد أدواره بصورة طبيعية حتى يقتنع المشاهد.

وأضاف زاهر في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”: عاوز أعتذر لها جدًا هي طلبت تكون الصفعة حقيقية ولما ضربتها “الاه” اللي طلعت منها في المشهد قطعتني من جوه ووشها ورم بعد الصفعة بعد كده الأستاذ محمد سامي قال بلاش ضرب بشكل حقيقي.

وتابع قائلا: لو أنا مكانها هاخد القلم بشكل حقيقي لأن الضرب الحقيقي بيطلع إحساس كبير عشان الوجع بيخلي “ريأكشن” الممثل صادق وحقيقي وأنا بضرب في المشهد ببقى مضايق جدًا”.

وحول عنفه مع السيدات ومدى كونها حقيقية، قال: السيناريو عايز كده بس الضرب في المسلسل مرتين كان بجد وبقية المرات كان تكنيك مش حقيقي، الصفعة الحقيقية كانت لنجلاء بدر في الحلقة الأولى ثم هيدي كارم كانت حقيقية.