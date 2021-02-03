عملت خياطة وباعت مصاغها لمساعدة أسرتها.. ظافر العابدين يتحدث عن والدته بعد رحيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام على رحيل والدته نشر الفنان التونسي ظافر العابدين على حسابه بإنستجرام مقطع فيديو يتحدث فيه عن والدته وعلق عليه قائلاً العزيزة الله يرحمك.

الفيديو مأخوذ من كلمة كان ألقاها خلال مشاركته في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين عام 2019.

وتحدث ظافر العابدين في الفيديو قائلاً” أريد أن أحدثكم عن سيدة ولدت في أربعينيات القرن الماضي تزوجت من عون أمن. وكان كلاهما ينتمي إلى أسرة متواضعة…

وأضاف: رافقت زوجها في كل تنقلاته بسبب عمله وسهرت على رعاية أبنائها الخمسة وكان أحدهم مصاباً بمرض مزمن… كانت لا تجيد القراءة والكتابة …عملت خياطة لمساعدة أسرتها.

وتابع: كانت أحياناً تستيقظ السادسة صباحاً ولا تنام إلا مع الثالثة فجراً…باعت مصوغها من أجل توفير ما يحتاجه أبناؤها… أصيبت في فترة ما بمرض السرطان وشفيت منه … ومع ذلك لم تكن تشتكي أو تتذمر من واقعها …هذه السيدة هي والدتي والتي بفضلها وبفضل المبادئ التي تعلمتها منها ما كنت لأكون ما أنا عليه اليوم”.