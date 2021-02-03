سلمى أبوضيف تثير غضب الجمهور بسبب شكل تورتة عيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبوضيف حلة من الغضب بسبب تورتة عيد ميلادها.

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لسلمى ظهرت فيها وهي تقطع قالب حلوى صُنع بالشكل المتداول للفيروس المستجد.

سلمى دوّنت عليه بالكريما تعليقاً طريفاً أكدت فيه أنها ما زالت في الـ27 من عمرها، لأنها لا تحتسب العام الماضي، أي 2020.

وانقسم المتابعون بين من أثنوا على فكرتها الطريفة ومن توجّهوا إليها بالانتقادات حيث رأوا أنها كانت تحتفل في دبي فيما يخضع الكثيرون للحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار العدوى.