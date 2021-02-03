هبة مجدي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «عملتي إيه في وشك»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة لها، حيث تداولها الجمهور موجهًا انتقادات للفنانة.

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وتميزت إطلالة الفنانة هبة مجدي بالهدوء، حيث لم تتكلف في ملابسها، حيث ارتدت تي-شيرت كاجوال باللون الأسود واكتفت بوضع رباط أحمر رقيق على شعرها.

وبالرغم من أن ملامح الفنانة هبة مجدي عادية في الصورة، إلا أن الجمهور زعم تغير ملامحها بشكل كبير بل وادعوا أنها خضعت لجراحة تجميلية.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: «شكلك اتغير خالص»، و«هو انتي حقنتي وشك بوتوكس» و«أنتي عملتي إيه في وشك».

وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة مسلسل «فرصة ثانية» مع كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة «سينرجي».