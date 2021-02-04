مفاجأة.. هذا هو أجر الراقصة لوردينا في الساعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الراقصة البرازيلية لوردينا لإثارة الجدل من جديد، فهي من اعتادت إثارة الجدل منذ ظهورها الأشهر في أحد مراكز التجميل.

وتحرص دائمًا الراقصة لوردينا على استغلال الشهرة التي حققتها على السوشيال ميديا، فأصبحت تمتلك مؤسسة لتعليم الرقص الشرقي، وتشارك في حفلات الزفاف لأداء الكثير من الرقصات مقابل المال.

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وعن المكاسب المادية التي حققتها الراقصة البرازيلية لوردينا، فقد قال طارق عبد المحسن، مدير أعمالها «إنها لا تميل إلى زيادة أجرها في الحفلات، بعد أن نالت شهرة كبيرة في مصر في وقت قصير، لافتة إلى أنها تحصل على 20 ألف جنيه للساعة، إذا أحيت حفلًا بدون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 35 ألفًا في الساعة إذا رافقت مجموعتها المكونة من 14 فردًا.