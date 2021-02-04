بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. تصريحات صادمة من زينة عاشور

نشرت زينة عاشور، زوجة عمرو دياب السابقة صورة جديدة عبر خاصية ستوري على انستجرام.

وظهرت زينة عاشور بملامح حزينة وعلقت على الصورة: ” كان ياما كان”.

وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان آخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجي كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بعمرو دياب في إحدى الحفلات الخاصة بدبي.

كان الشاعر خالد تاج الدين نشر ورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: “حلوة البدايات” في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: “أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة”.

وأثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها.

وتتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.

وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.