نقيبب الممثلين يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.

ونفى زكي، صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.

وأضاف، أن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تمامًا، معربًا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي قد تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبدالعزيز، الذي خاطبه في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “‏فيسبوك” ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجي شائعات وفاة الفنانين.‏

ومن المقرر أن يعود الفنان، يوسف شعبان، للمشاركة في الأعمال الفنية بعد غياب استمر 5 سنوات.

وقال يوسف شعبان، إنه توصل لاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج للمشاركة في مسلسل جديد في مرحلة الكتابة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون عودته إلى الاستوديوهات خلال الشهور المقبلة، ليتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم “المشخصاتي 2” سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة “محسن ممتاز” التي قدمها في مسلسل “رأفت الهجان”، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب، ومنير مكرم.