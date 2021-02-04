شرير السينما المصرية.. مجدي وهبة سُجن وتزوج قريبة ملكة مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير مجدي وهبة، الذي وُلد في 19 سبتمبر 1944، وغيبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1990، وهو أحد أشهر أشرار السينما المصرية، وواحد من أكثر الفنانين الذين تركوا بصمتهم في الأعمال التي شاركوا بها.

أبرز المعلومات عن مجدي وهبة:

اسمه مجدي متولي وهبة محمد من مواليد الصعيد.

حصل على شهادة بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وبعدها التحق بكلية الآداب، وحصل على ليسانس آداب علم نفس.

تزوج ابنة قريبة ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

اختاره المخرج والممثل نور الدمرداش بعد أن اكتشفه ليؤدي بطولة مسلسل “البقية تأتي”.

من أبرز أعمال الفنان مجدي وهبة السينمائية “حنفي الأبهة”، “كلمة شرف”، “ليل وقضبان”، “بدور”، “الشيطان يدق بابك”، “ومن الحب ما قتل”، “الوحل”، “الخوافين”، “المرشد”،”لعبة الانتقام”.

شارك في عدة أعمال تليفزيونية، منها: “وسقطت أوراق الربيع”، “البقية تأتي”، “أبوالحسن”، “الفلاح”، “الراحلة”، “ملك اليانصيب”، “أشياء لا ننساها”.

في لقاء سابق له مع الإعلامي حازم الشناوي، قال خلاله إنه يتمنى تقديم عمل يعبر عن تضحيات وعظمة الأم في أي مكان، لأنه مدين بالفضل لوالدته بعد وفاة والده وحنانها عليه منذ كان بعمر 40 يومًا.

في عام 1983، ألقي القبض على مجدي وهبة متلبسا بحيازة المخدرات، وانتهت القضية ببراءته، بعد حبسه لمدة 70 يوما على ذمة التحقيقات.

قالت ابنته منال في لقاء سابق لها مع الإعلامي أحمد شوبير، إن القضية التي أشيع أنها بتهمة حيازة المخدرات، هي قضية ملفقة، خاصة أن والدها كان على خلاف مع شخصية سياسية مرموقة لفقت له هذه التهمة، واعتقل على إثرها، ولكن القضاء حكم بالبراءة بعد إثبات أن جميع الدلائل تنفي ما تم نشره بشأن اتجاره بالمخدرات.