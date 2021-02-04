شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر – شاب يتحرش بـ”رانيا يوسف” ويمسك منطقتها الحساسة بشدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، واخرى تحمل اسم الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو جريء لها، عبر السوشال ميديا.

وظهر في مقطع الفيديو إعلامي لبناني يتحرش بالفنانة المصرية، بشكل فاضح، وهو يجري معها مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

كما وثق المقطع، الإعلامي الشاب وهو يقترب من الفنانة رانيا يوسف خلال إجرائه المقابلة التلفزيونية معها، ويمسك بخصلات شعرها ثم يشمها بنفس طويل.

وردد المذيع خلال شمه لشعر الفنانة المصرية، قائلا: “ممكن اشم رائحة شعرك” ويضحك ثم يكرر الشم دون أن يأبه بالمشاهدين أو ينتظر موافقتها على شم شعرها .

وانتهى مشهد التحرش المباشر برانيا يوسف، بقول الإعلامي اللبناني مبرراً جرأة تحرشه: “رائحة شعرك كاز”. فقامت رانيا بنفي ما قاله رغم أن هدفه كان إيجاد مبرر لما قام به.

واكدت يوسف خلال مقابلتها التلفزيونية، أنها عاشقة للجرأة ومجنونة بها. داعية من لا تعجبه إطلالاتها بالتوقف عن متابعتها بدلا من التطاول عليها بالسخرية.

ومؤخرًا خرجت الفنانة المصرية، عن صمتها في خضّم موجة الجدل التي أثارتها بشأن تصريحاتها عن مؤخرتها ومفاتن جسدها، في ظل الظهور الجريء الذي تتعمده في المناسبات الفنية.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات صحفية تعليقا على الضجة التي احدثتها “مؤخرتها”، إنها تفاجأت بسؤال المذيع العراقي على قناة الرشيد، نزار الفارس حول مؤخرتها. موضحًة أنها عندما استمعت إلى ما يقوله المذيع حاولت تهدئة الموقف والرد على السؤال دون حرج.

واضافت الفنانة المصرية، أنه لم يتواصل معها أحد من نقابة المهن التمثيلية حتى الآن من أجل الخضوع للتحقيق أو غيره، مبينًة أنه من المفترض أن يتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها لاسيما وأنها كانت تُجيب على الأسئلة في نطاق “الهزار” وفق قولها.

ولفتت الفنانة بأنه وبرغم الضجّة التي أثيرت حول برومو الحلقة، – قبل عرضها في ليلة رأس السنة الجديدة- إلا أن الحلقة ليست مسُيئة، مردفًة: “البرومو أكثر جرأة وانتظروا عرض الحلقة”.

ويأتي تعليق رانيا يوسف، بعدما أحدثت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مقابلتها التلفزيونية مع قناة “الرشيد” الفضائية، التي تم عرضها في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، إذْ دافعت خلاله عن الملابس الجريئة التي ترتديها.

وقالت يوسف، في معرض حديثها عن إظهار مفاتنها وخاصًة ارتدائها فستانا أبيضا أبرز مفاتن جسدها بشكلٍ واضح خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنها لا ترتدي الملابس الفاتنة وحدها وأن جميع الفنانات في المهرجان يرتدون تلك الملابس.

وتابعت رانيا يوسف: “مش أنا لوحدي اللي بلبس .. الفنانات كلهم في المهرجان كانوا كده.. بس ممكن يكون عشان أنا مؤخرتي مميزة شوية”، الأمر الذي أحدث جدلًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.