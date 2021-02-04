شكرا لقرائتكم خبر عن بافخاذ عارية – اتفرج هنادي مهنا تستعرض مفاتنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت صفحات بمنصات السوشال ميديا، مقطع فيديو جريء للفنانة الشابة هنادي مهنا، كانت قد نشرته الأخيرة عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، في وقت سابق .

وظهرت الفنانة هنادي في الفيديو الذي التقط لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخراً، وهي تتراقص وتدور حول نفسها برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وعند نشر هنادي مهنا، للمقطع، على حسابها، في “إنستغرام”، أوضحت أنه يعود الى جلسة تصوير لها برفقة زوجها أثناء حضورهما عرض أحد الأفلام التي عرضت في إحدى الفعاليات الفنية التي أقيمت مؤخراً في القاهرة.

وارتدت النجمة المصرية، في هذه الإطلالة فستاناً باللون الأسود، مكشوف الصدر وبفتحة من نصفها الأسفل، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة انسدلت خصلاتها الطويلة على اجزاء من صدرها وظهرها برفق وحميمية.

وحاز مقطع الفيديو، على تفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي الفنانة الجميلة، الذين امطروها بالاشادات والإطراء والحب والغزل، ووصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 1 مليون و15 الف مشاهدة.