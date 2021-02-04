شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. هنا الزاهد تحكي تفاصيل ليلة دخلتها : قال لي مش قادر انهاردة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل جديدة عن حفل زفافها، وخصوصا فيما يتعلق بليلة الدخلة.

وقالت هنا الزاهد فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج “معكم”، المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية، إنها فوجئت بحضور عدد كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم إلى حفل زفافها على أحمد فهمي.

وعن ما قاله أحمد فهمى، فى ليلة الزفاف، أوضحت هنا الزاهد ، أن زوجها طلب منها النوم لأنه يشعر بالتعب الشديد “مفرهد”، وهو ما دفعها للضحك كثيرا.

وأشارت إلى أن إرهاق أحمد فهمي يعود إلى جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذى أصبه بحالة دوار من الشمس.

من جانب آخر، شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها قبل ساعات فيديو من كواليس مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، وظهرت «هنا» من خلال الفيديو، في لوك جديد وهي ترتدي الحجاب بشخصية «مريم» التي تجسدها من خلال المسلسل، معبرة عن حبه لهذه الشخصية، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا عبر قنوات «dmc».

ونشرتهنا الزاهد الفيديو عبر صفحتها بموقع «إنستجرام» وكتبت:«استنوا شخصية (مريم) من مسلسل (حلوة الدنيا سكر) من اكثر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم».

وتشارك الفنانة هنا الزاهد حاليا في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تقدم خلاله 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل قصة في 5 حلقات، ويكون بطلها إمام هنا الزاهد فنان مختلف.

والمسلسل بطولة محمد كيلاني، محمود عبدالمغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.