شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل مهاجمة هيفاء وهبي لأحد متابعيها بألفاظ غير لائقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن تم نشر مقال يتحدث عن جمال الفنانة هيفاء وهبي، ويتغزل بها بشكلٍ مباشر من خلال وصف جمال عيونها وسحر إطلالتها.

قامت إحدى المتابعات بالرد على هذا المقال من نابع استفزاز بدا واضحًا من خلال ما كتبته ردًا على هذا المقال.

فقد تمنت الموت للفنانة هيفاء وهبي بشكلٍ صريح، إلا أن هذا التعليق لم تغفل عنه هيفاء وهبي، ولم تتجاوزه بسهولة الفنان الذي لديه من الجمهور من يحبه ويكرهه.

إلا أن هيفاء وهبي قامت بالرد على هذا التعليق بطريقة وصفها البعض بأنها “همجية” وآخرين وصفوها بأنها ألفاظ “غير لائقة”.

إذ إن المتابعة كتبت في تعليقها على المقال:” غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون الى الأولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة إنسان”.

ما أثار جنون الفنانة هيفاء وهبي واستخدامها طريقة الرد القاسية لتعبر عن غضبها من هذا التعليق، دون أن تأخذ في حسبانها احترام مكانتها كفنانة لا يجب أن ترد بألفاظ قاسية وغير لائقة، لأن هناك عدد كبير من متابعيها ومحبيها وقد تشكل قدوة لكثيرٍ منهم، فقالت:

” التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو انو أصحابها ناس أوسخ من الوساخة، وثقتهم بنفسهم صفر”.

ولم تقف عن هذا الحد من الكلام، بل أضافت قائلة:” لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة”.

وأضافت أيضًا في نفس السياق قائلة:” لازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لان ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون”.

ما أحدث ضجة كبيرة، خلقت جوًا من الانقسام إلى فريقين، أحدهم أيد ردة فعلها باعتبار تعليق الفتاة ليس في مكانه، وآخر دفع إلى اتجاه أنه لا يجوز أن ترد الفنانة هيفاء وهبي على هذا الرد بهذا الأسلوب وهذه الألفاظ، باعتبار أن الجمهور لديه كامل الحرية ليعبر عن حبه أو حتى عدمه.

وأن الفنان عليه أن يتقبل جميع المستويات والأصناف من متابعيه، فكان من الأفضل أن تهمل الفنانة هيفاء وهبي هذا التعليق وتتجاوزه دون أن تقف عند هذه الكلمات وترد بقسوة وعصبية واضحة.