مروان خوري بعد 53 عاما من “العزوبية” يتزوج فتاة من غير دينه

عدن - ياسمين عبد العظيم - اشتهر الفنان اللبناني مروان خوري بعدم زواجه، حتى أن لقب أشهر عازب في لبنان يلاحقه، وطالما ما كان يتهرب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحب خلال لقائها.

وفي ذكرى ميلاده الـ 53، كشف خلال برنامج يعود لأشهر ماضية أنه أصبح يعيش قصة حب مختلفة.

وتحدث خوري في برنامج “لهون وبس”، أنه وقع في حب فتاة من “غير دين”، وأنه سيتزوج منها زواجًا مدنيًا.

وأضاف مروان خوري أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يفضل الدخول في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيًا وليس كنسياً، كما أنه متقبل أن حبيبته “من غير دين” قائلًا:”هذا الأمر يتناسب مع شخصيتي”.

وتابع خوري في تصريحاته أنه في النهاية يهمه الإنسانة التي تشاركه حياته، وفي بلد مثل لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف فهي تضم عدد كبير من طوائف الأديان.

وعلى الصعيد الفني كان آخر أعمال مروان خوري أغنية “مش مرتاحة” من كلماته وألحانه وتوزيع عمر الصباغ.

وانطلق قطار مروان عندما كان في السابعة من عمره وشارك في حفلات فنية، وبعدها قاد فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمون أسمر الذي عرضته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وشارك كعازف في فرقة رفيق حبيقة في برنامج ستوديو الفن عام 1993 والذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

وفي سنة 1987 حصل على الجائزة الثانية في التلحين من جامعة الروح القدس – الكسليك قدمها له ممثل لرئيس الجمهورية أمين الجميّل، وفي عام 1995 صدرت له أغنية “فيك لما بلاك”، وبعام 2002 صدر له ألبوم تحت عنوان “خيال العمر ” ، واستمر مروان خوري في طريقه نحو النجاحات الفنية.