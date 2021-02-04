شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج سما المصري نايمة على بطنها وتمسك هذا الشئ بقوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري، صورة ظهرت فيها ترتدي النقاب الأسود وتتجول في الشارع خوفًا من ملاحقات أو تحرشات جنسية، واعتقدت نفسها مارلين مونرو مثلًا أم أنجلينا جولي حتى تتعرض لمضايقات.

وقالت إنها ارتدت النقاب أثناء تواجدها في سوق الخضار، وقررت التنكّر حتى تهرب من كل المضايقات بحسب قولها.

وبعد النقاب، نشرت صورة أخرى بوضعية جنسية مقرفة وظهرت نائمة على بطنها وتعرض مؤخرتها بقرف.