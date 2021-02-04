مذيع المؤخرة يكذّب بيان رانيا يوسف ويفضح ما جرى في الحلقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أعلنت رفعها دعوى قضائية ضده توعد الإعلامي العراقي نزار الفارس الفنانة رانيا يوسف.

ونشر نزار الفارس رداً على رانيا يوسف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهاً حديثة إليها قائلا : رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج قريبا أوضح أكثر.

وتسائل نزار الفارس قائلا : سؤال إذا أنتي ما راضية عن البرنامج لية نشرتي البرومو على حسابك، وإزاي أسئلة البرنامج مش عجباكي، وبعد ما خلصتي الحلقة أرستلي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك.

وتابع: أنتي كنتي تعلمين بجميع الأسئلة، أنتي مش مراهقة أنتي إمرأة كبيرة، على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي.