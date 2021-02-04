مرام علي تعترف بعمليات التجميل وتكشف سبب رفضها الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تعرضها للانتقاد بسبب تغير ملامحها علقت الفنانة السورية مرام علي بالقول إنه من الطبيعي أن تتغير الملامح بمرور السنوات.

مرام لم تنف إجراءها عمليات تجميل، موضحة أن ذلك لم يؤثر على تمثيلها وقدرتها على إقناع المشاهد.

مرام وفي مقابلة مع برنامج المختار الذي يقدمه باسل محرز عبر إذاعة ” المدينة إف إم ” قالت أنها لا تحب إجراء كاستنيغ ليتم قبولها في دور ما وأنها الوحيدة التي لم تخضع للاختبار على شخصية نايا التي أدتها في مسلسل عروس بيروت.

مرام قالت إنها وبسبب فترة التصوير الطويلة التي استغرقها “عروس بيروت” اعتذرت عن المشاركة في عدة أعمال منها مسلسل “حارة القبة” لرشا شربتجي و”سوق الحرير” لمؤمن الملا إضافة لاعتذارها عن المشاركة في المسلسل الذي سيقدمه الفنان ياسر العظمة هذا العام والمزمع تصويره في دبي.

وأعلنت علي أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا بعد معاناة من الأعراض الشديدة رغم اتخاذها كافة الاحتياطات وبقيت في فترة حجر طويلة استمرت لما يزيد عن أربعة أشهر خلال التصوير بين تركيا والإمارات ولكنها تعرضت للإصابة بعد عودتها إلى دمشق بأيام قليلة.

وعن حياتها العاطفية قالت مرام إن عروض الزواج تأتيها باستمرار وإنها من الأشخاص الذين يفكرون بالارتباط بعقلانية أكثر من العاطفة ولكن ما كان يمنعها هو شرط تركها للتمثيل وأكدت أنها تفضل الطلاق على الاستمرار بعلاقة متوترة كما يحصل في كثير من الأسر العربية تحت ضغط الأهل والأطفال.