رانيا فريد شوقي تتلقى مفاجأة سعيدة من زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة سعيدة كشفت عنها الفنانة رانيا فريد شوقي أعدها زوجها لها بعد نجاحها الكبير بتجسيد شخصية تباهي في مسلسل “ضربة معلم” الذي عرض مؤخرا من بطولتها مع النجم محمد رجب.

رانيا قالت أن زوجها قام بإعداد كعكة خاصة تحمل صورة واسم شخصيتها في المسلسل.

رانيا نشرت مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستجرام استعرضت فيه التورتة وقالت: جوزي حبيبي عملي تورتة بمناسبة نجاح مسلسل ضربة معلم وشخصية تباهي، شكرا تيمو.

وسبق أن أبدت رانيا دهشتها من ترشيحها لتجسيد شخصية تباهي خاصة وأنها لم تقدم منذ فترة طويلة شخصية المعلمة بنت البلد، ولكنها بنفس الوقت أعلنت موافقتها فورا على التعاقد على بطولة المسلسل.