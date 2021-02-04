شقيق آسر ياسين يخطف الأنظار بوسامته والشبه الكبير

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطف شقيق الفنان آسر ياسين الأنظار بالشبه الكبير بين وبين أخيه ولفت انتباه عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وقارن البعض بينهما واختلفت الاراء حول من منهما الأوسم.

نشر آسر ياسين صورة تجمعه بشقيقه على خاصية ستوري بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ووجه له تهنئه بمناسبة عيد ميلاده قائلا : يوم ميلاد سعيد لرجلي المفضل”

وتناقل الصور بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. وقارن المتابعون بين شكلي الشقيقين ووجدوا أنهما متشابهان إلى حد كبير جداً.