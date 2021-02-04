أشهرهن ماجدة وزوجة الجاسوس الشهير.. إيهاب نافع الفنان الذي تزوج 13 امرأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - إيهاب نافع واحد من أشهر نجوم السينما المصرية عرف بوسامته وقلة أعماله.

ولد إيهاب نافع في سبتمبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية، وعمل كطيار لسنوات.

إيهاب نافع كون ثنائيا فنيا مع زوجته الفنانة ماجدة والتي انفصلت عنه فيما بعد.

تزوج إيهاب بعدها أكثر من مرة، حيث ذكرت ابنته غادة نافع أنه تزوج أكثر من 13 مرة.

إيهاب نافع تزوج من أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال والشهير بـرأفت الهجان.

ماجدة قالت عن إيهاب نافع أن طلاقهما كان طلاق أبيض، فكانا حريصان على الصداقة بينهما، وظلت علاقتهما جيدة للنهاية.

غادة نافع تحدثت عن والدها وقالت إن علاقتها به كانت جيدة ولكنها كانت تخشى حضور أفراحه خوفا على مشاعر والدتها.

قدم مع ماجدة العديد من الأفلام الناجحة مثل “الحقيقة العارية”، “النداهة “، و”هجرة الرسول›.

كان آخر أعماله فيلم ‹لصوص خمس نجوم› عام 199 وحرصت الفنانة ماجدة على التواجد معه في أزمته المرضية حتى رحيله عام 2006.