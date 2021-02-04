شكرا لقرائتكم خبر عن في حمام السباحة – اتفرج ياسمين صبري بدون هدوم نهائي والجمهور مبسوط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد بمنصات التواصل الإجتماعي، صور جريئة للغاية، للفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي داخل حوض سباحة مطل على البحر.

وظهرت ياسمين صبري في إحدى الصور، وهي عارية تماما وظهرها المتدثر بشعرها، موجه نحو الكاميرا، فيما جسدها من الأمام نحو البحر .

أما في الصورة الثانية فظهرت الفنانة صبري، داخل حوض السباحة، وأمامها البحر، وهي ترتدي فستاناً ملتصقاً بجسدها ويدها اليمنى تداعب شعرها المبلل، واليسرى على حافة المسبح.

وحظيت الصور بمشاركة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبعناوين وتعليقات كثيرة تتغنى بجمال ياسمين صبري، وتناسق جسدها مع طولها وظهور مفاتنها أمام العيان .

وعلق احدهم قائلاً: ” نادوا زوجها أبو هشيمة”، وكتب متابع ثان متسائلاً: “أين البنات شوفين ياسمين وتعلمين منها الأناقة والدلال”، وقال أخر: “لنبتهل إلى الله ليزيدنا ياسمينات كياسمين صبري”.