شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج انجي خوري تنافس ميا خليفة بظهور إباحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة السورية الاستعراضية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال حسابها الرسمي صورة صباحية ظهرت فيها ترتدي ثياب على عكس اطلالاتها العارية والفاضحة

وأثارت خوري الكثير من الجدل بارتدائها نظارات سوداء شبيهة بنظارات الاباحية الشهيرة اللبنانية ميا خليفة نجمة أفلام البورنو اللبنانية وترك الجمهور الكثير من التعليقات التي شبهت اطلالة خوري بخليفة

بينما أثنى قسم من الجمهور على اطلالة خوري الأخيرة بالثياب من منزلها وتغزلوا برشاقة جسمها وتمنوا عدم نشر صورها العارية وتجنب اطلالات فاضحة وكشف منحنياتها المثيرة للجمهور

والجدير بالذكر ان انجي كانت قد تصالحت مع غريمتها قمر اللبنانية واجتمع الثنائي لمهاجمة اللبنانية شيراز بوصفها بالمتحول الجنسي

ويشار الى ان خوري كانت قد رحلت قسراً من لبنان الى الامارت العربية المتحدة ثم عادت ورحلت الى العاصمة دمشق بسبب محتوى حساباتها الفاضح على السوشيال ميديا وضبطها بأوضاع مخلة للآداب في الفندق الذي كانت تقطنه