شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة الفنان عزت العلايلى منذ لحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى، منذ قليل، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.