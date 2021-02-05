شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار ميتفرجوش – اتفرج نسرين طافش عريانة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت النجمة السورية نسرين طافش عن جزء واسع من ظهرها العاري في اطلالة صيفية جديدة من خلال حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام

وتأتي اطلالة طافش على خلفية الاجازة التي تقضيها في السواحل المصرية في البحر الأحمر بعد حضورها الملفت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة

وأخفت النجمة السورية القسم السلفي من جسمها الرشيق في المياه في لقطة مثيرة ظهرت فيها بالبكيني في حوض السباحة

وأثنى الجمهور على ظهور طافش واطلالتها العفوية من حساباتها الرسمية وتغزلةا برشاقة جسمها في الفيديو المرفق مع الصور الذي ظهرت فيه على أرجوحة على رمال البحر

والجدير بالذكر ان نسرين احتلت الترند العربي بفساتينها واطلالاتها الجريئة من مهرجان الجونة على الريد كاربت وتصريحات زواجها القريب في سنة 2021

وبشار الى ان طافش شاركت على المستوى الفني ببطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني كما تشارك في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري والذي يمتد لـ 45 حلقة.