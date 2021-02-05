بعد رحيله.. قصة أزمة عزت العلايلي ومحمد رمضان (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول أزمة الفنان الراحل عزت العلايلي مع محمد رمضان بعد رحيله، خاصة بسبب غياب الأخير عن جنازته.

بدأت الأزمة عندما انتقد الفنان الراحل عزت العلالي النجم محمد رمضان خلال أحد اللقاءات، حيث قال: «أنا كمان نمبر وان، ده واحد مريض شهرة ربنا يشفيه يقول زي ما هو عايز».

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وفي أول تعليق له على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلي، قرر الفنان محمد رمضان الرد على تلك الرسالة على طريقته الخاصة.

ومن خلال صور وفيديوهات نشرها الفنان محمد رمضان عبر خاصية «الاستوري» على حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» كتب «أستاذ عزت العلايلي».