طبيب حورية فرغلي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الطبيب المعالج للفنانة حورية فرغلي عن الحالة الصحية للفنانة خضعت اليوم لجراحة في أنفها إثر تعرضها لحادث.

وقال الطبيب في تصريحات صحفية إن الفنانة حورية فرغلي تمكث في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وتابع الطبيب إنّه يوجد نحو 4 أطباء جراحة، داخل غرفة العمليات حاليًا، ويعملون على الحصول على جزء من عظام القفص الصدري لحورية، ونحتها، لتركيبها في أنفها، متابعة بقولها: «يتم حاليًا نحت العظمة هيتعمل والعملية شغالة، وهتستغرق 9 ساعات متواصلة».

وأوضحت المصادر، أنّ حورية فرغلي ستُجري جراحة جديدة، عقب 20 يومًا تقريبًا، في المستشفى ذاتها، إذ أنها لن تعود إلى القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.