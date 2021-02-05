بإطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كنزي عمرو دياب

أثارت كنزي عمرو دياب، نجلة الفنان الكبير عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل، وذلك في أحدث ظهور لها.

ونشرت كنزي دياب عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة.

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وظهرت ابنة الفنان عمرو دياب بسترة كاجوال باللون الموف، لكنها دون «زراير» بل تركتها مفتوحة تكشف عن جسدها، كما تتبع نجمات هوليود.

واعتمدت ابنة الفنانة على عدم التكلف في تصفيف شعرها، مع المكياج البسيط.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة الفتاة، التي سجلت الآلاف تسجيلات الإعجاب، وسط حفاوة من والدتها زينة عاشور التي سألتها عن سبب جمالها، وشقيقتها جنا، التي أبدت إعجابها بها.