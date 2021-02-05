شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – شاهد وفاة الفنانة حورية فرغلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” على خلفية اجراؤها لعملية جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية .

وخرجت الفنانة ” نهال عنبر ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية لها لكشف حقيقة الأمر. نافية ما تردد حول وفاة حورية فرغلي وأكدت على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة .

كما وطلبت نهال عنبر من الجمهور الدعاء لحورية فرغلي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية والعودة لبلدها بسلام .

وعلى جانب آخر كشف مصدر مقرب من حورية أنها قد دخلت إلى غرفة العمليات في الخامسة فجرا حيث تخضع للعملية الجراحية الأولى. والتي تستغرق 9 ساعات من بين ثلاث عمليات ستجريها لإعادة أنفها إلى حالته الطبيعية .