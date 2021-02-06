إيمان السيد تكشف مواصفات فتى أحلامها وسبب رفضها مهنة المحاماة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة إيمان السيد عن مواصفات فتى أحلامها أثناء حلولها ضيفة على برنامج ليلة خميس.

إيمان السيد قالت عن مواصفات فارس أحلامها، إن المصطلح نفسه قديم، لكنها تود الارتباط بشخص متقارب معها فكريًا، وأن يكون شخص جيد تشعر تجاهه بالراحة النفسية، إلى جانب خفة الدم.

أوضحت أنها لا تستطيع الزواج من شخص نكدي، لكنها لا تشترط أن يكون خفيف الدم، وتنصح دائمًا الأشخاص أصحاب الظل الثقيل بعدم المزاح لأنهم لا يمتلكون تلك الموهبة.

وتابعت: مش هتجوز إلا لما أحس نفسيًا أني مؤهلة وقتها هفكر في قرار الجواز.

وكشفت إيمان أسباب رفضها العمل بمهنة المحاماة، قائلة: لقيت نفسي هتردد على الأقسام كتير، وأنا مش وش أقسام، وياما جوه الدولاب مظاليم

الفنانة الكوميدية أضافت وجدت إني هحتك بمجرمين، أنا مش وش أقسام وسجون.