شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اتفرج سما المصري تفشل في دفاعها وهذا ما صدر في حقها من حكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة المصرية ​سما المصري​ اليوم بتأييد محكمة مصري حكم حبسها لمدة ستة أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه أي ما يعادل 6300 دولار أميركي إلى تعويض مدني بقيمة 40 ألفا أخرى في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد. بعدما تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف .وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة

وكذلك رفض الاستئناف المقدم من قبل سما المصري بوقف حبسها عامين .بتهمة التحريض على الفسق والفجور من قبل المحكمة الاقتصادية في مصر وقررت تأييد الحكم موضحة أنه في الـ 24 من أبريل من العام الماضي، وجه رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية. الاتهام ضد سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور بعدما بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام.

كما وتعليقاً على حكم حبسها قالت سما المصري، فيتسجيل صوتي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. : “3 قضايا في وقت واحد.. قضيتين تحريض وسب وقذف، كل القضايا والأحكام دي ضدي” .

كما وأضافت ​سما المصري وهي تبكي قائلة: “أنا غلطت واتعاقبت أخدت سنتين .وأخدت أحكام سب وقذف مع إني منشرتش الفيديو بعته على الواتساب بس منشرتوش، وقضية تحريض تاني في نفس اليوم.. كل ده ضدي وفي وقت واحد ليه؟”.