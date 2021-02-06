شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون – اتفرج الراقصة جوهرة بينت كل المستخبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شوقت الراقصة الروسية الأصل جوهرة متابعيها لعمل جديد قريبا، إذ نشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. صورة مع مصفف شعرها بإطلالة لافتة وفستان باللون البنفسجي وماكياج لافت متناسب مع ألوان فستانها.

وأرفقت بدورها الصورة بتعليق أشارت فيه إلى أن عمل جميل جداً ستقدمه قريباً. ما أثار حماس جمهورها الذين أثنوا على جمال إطلالتها.

كما يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم “​الفلوس​” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي. كما وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.