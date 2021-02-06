بدون البتاع – اتفرج شهد مراجيح بملابس سبه عارية

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة منى ممدوح، صورة لها من الجيم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت منى ممدوح وهى تستعرض رشاقتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم “ولاد رزق 2” بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت في فيلم “خط الموت”، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.