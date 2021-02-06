4 عيوب في فؤاد المهندس كرهتها شويكار

عدن - ياسمين عبد العظيم - لعل الظهور الأبرز للفنانة الراحلة شويكار كان من خلال برنامج “سينما القاهرة” في سبعينيات القرن الماضي، من تقديم الإعلامية ناهد جبر وإخراج محمد سالم.

تمتعت الفنانة المصرية شويكار بعفوية وتلقائية شديدة فتحت لها قلوب الجماهير دون استئذان، ويحتوي أرشيف التليفزيون المصري على عدد من لقاءاتها التي تكشف عن حضورها وخفة ظلها.

ولعل الظهور الأبرز كان من خلال برنامج “سينما القاهرة” في سبعينيات القرن الماضي، من تقديم الإعلامية ناهد جبر وإخراج محمد سالم.

زارت كاميرا البرنامج شويكار وفؤاد المهندس في منزلهما، وعندما سألت المذيعة، شويكار عن عيوب ومزايا المهندس بعد 8 سنوات من الزواج قالت: “هو إنسان مصلي وبيحب البيت ورب أسرة ممتاز “.

وأضافت شويكار: “أبرز عيوب فؤاد المهندس أنَّه عصبي جداً، ويكره الموسيقى العالية، ويكره السهر، وغيور جداً، وكل هذه الأشياء تجعلني أشعر بالضيق.

لكن إذا وضعت المزايا في كفة والعيوب في كفة أخرى، سأجد أن المزايا كثيرة”.

ولدت شويكار في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 بمحافظة الإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.

وعملت في بداية حياتها في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك.