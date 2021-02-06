ابنه عمرو يوسف تشعل مواقع التواصل في أول ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمعه بنجلته الوحيدة «حياة».

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرها عمرو يوسف عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فتعد تلك هي المرة الأولى التي ينشر لها صورة منذ ولادتها.

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وظهر الفنان عمرو يوسف في الصورة وهو يلعب مع ابنته التي كانت تقوم بلصق الصور على وجهه وعينيه، بينما بدأ هو مستسلم تمامًا لها.

وعلق الفنان عمرو يوسف على الصورة قائلًا: «تفتكروا أقدر أفتح بقى؟ حياة عمرو يوسف».

جدير بالذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش رُزقا بمولودتهما حياة في نوفمبر 2018 بعدما تزوجا في يناير 2017 بعد قصة حب بينهما.