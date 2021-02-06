بعد اجرائها 3 عمليات جراحية.. طبيب أمريكي يكشف مفاجآت بشأن حورية فرغلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حورية فرغلي

كشفت مصادر طبية عن مفاجآت في العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة حورية فرغلي، حيث قام الطبيب باستقطاع جزء من قفصها الصدري وقام بزعه في الأنف حتى تعود أنف حورية للشكل الطبيعي.

وكشف حورية فرغلي وعائلتها، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجرى أولى العمليات يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة فجراً بتوقيت مصر، وهي عبارة عن بناء الجسد العظمى، ثم ستجرى حورية فرغلي العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

أسرار الساعات الأخيرة في حياة عزت العلايلي

تفاصيل محاولة انتحار منه عبد العزيز فتاة «تيك توك»

كما وضع الطبيب العالمي حورية فرغلي على أجهزة الأكسجين حالياً لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ «الدم» في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديداً في منطقة الوجه.

وكانت النجمة حورية فرغلي أكدت في حوارها لتليفزيون اليوم السابع مع الزميل عماد صفوت أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 شهر فبراير.

وأضافت: «خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح».