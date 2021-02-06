بعد أزمتها الشهيرة.. شيما الحاج تطل على جمهورها بإطلالة جريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة الشابة شيما الحاج، من جديد بعد واقعة الفيديوهات الشهيرة، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام”.

وظهرت شيما الحاج بإطلالة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان جريء وقصير باللون الأسود عاري الكتفين ومكشوف الصدر وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياج هادئ، ولم ترفق الفنانة الشابة تعليقات على الصورة مكتفية بذكر أسماء البلدان العربية.

كما قامت “شيما” بغلق التعليقات التي تتلقاها من المتابعين، حتى لا يتمكن أحد من كتابة تعليق غير مرغوب فيه.

الجدير بالذكر إن شيما الحاج، قررت تغيير اسمها على السوشيال ميديا وأصبح شيما يونس. وهو الاسم الذي ظهرت به في تتر مسلسلها الأخير لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن، بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

يذكر أن آخر أعمال “شيما” كان مشاركتها مؤخرًا في مسلسل سكن البنات، حيث شاركتها النجمة وفاء عامر، ودينا، وآيتن عامر، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.