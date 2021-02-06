الفنان الأسمر المتواضع سيد رجب: “أنا تعبان”

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد الفنان والممثل المصري، سيد رجب، من الشخصيات المحبوبة لدى الشعب المصري، خاصة ولدى الشعوب العربية عامة، نظرا لمسيرته الفنية الحافلة في المسرح أو السينما على السواء.

سيد رجب، أسمر اللون، جميل الأخلاق، أظهر له جمهوره العريض تعاطفا كبيرا ودعما لافتا بعدما أعلن أنه أصيب بفيروس “كورونا”، وأكد أن حالته صعبة.

وأشار رجب إلى أنه يخضع للعزل المنزلي حاليا للتعافي من الفيروس التاجي، موضحا أنه يعاني من بعض أعراض المرض وقال كلمة مؤثرة “أنا تعبان” لوصف حالته الصحية جراء الوباء.

يشار إلى الفنان المصري سيد رجب حقق نجاحا هائلا من بطولته المسلسل التلفزيوني “أبو العروسة”، الذي عرض منه جزئان، وبلغت مصداقية رجب في تجسيد بطل المسلسل “عبده” إلى حد طلب إحدى الفتيات اليتيمات حضوره حفل زفافها، وذلك لشعورها أنه والدها في الحقيقة، وهو الطلب الذي لم يتأخر رجب في تلبيته بكل تأكيد.

وبدأ مؤخرا عرض أحدث أفلام سيد رجب بعنوان “وقفة رجالة”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركه بطولته بيومي فؤاد وماجد الكداوني.

وأصيب العديد من الفنانين العرب بفيروس “كورونا”، ومن أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف وأمير كرارة وماجد المصري.

ونالت تدوينة على صفحة سيد رجب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكثر من 34 ألف تفاعلا بأقل من 24 ساعة على نشرها، حيث أعلن فيها إصابته بالفيروس.

وكان الظهور الأخير للفنان المصري إعلاميًا “منذ ثلاثة أيام في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة حيث حديثه عن فيلمه الأخير “وقفة رجالة” والذي يعرض حاليًا بدور العرض.

يشار إلى أن سيد رجب حقق نجاحا كبيرا من بطولته المسلسل التلفزيوني “أبو العروسة”، الذي عرض منه جزئين.