شكرا لاهتمامكم بخبر “مرام علي” تكشف لأول مرة لماذا ترفض الزواج.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشارت الفنانة السورية “مرام علي” إلى رأيها في موضوع الزواج، بعد أن كشفت عن تلقيها الكثير من عروش الزواج من مختلف الأشخاص بمختلف الطبقات.

فقد قالت إن هناك أثرياء تقدموا للزواج منها لكنها قابلت هذه العروض بالرفض، لأسباب لا تتعلق بالمستوى المادي للشخص.

فالحالة المادية والمستوى المعيشي لا يشكل للفنانة “مرام علي” ميزة مهمة في الزواج ولا يشكل بالنسبة لها إغراء للموافقة.

لأن المقابل الذي كان يأتي أمام هذا الثراء هو ترك مجال التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية والابتعاد عن الوسط الفني وهذا مرفوض بشكلٍ قاطع بالنسبة لها.

واختزلت رأيها في موضوع الزواج بردها:” عقلانية في موضوع الزواج”، وأنها على إيمان بأن الحب يأتي بعد الزواج، وأن أهم من ذلك هو الاحترام والاهتمام والدعم المتبادل.

ولفتت إلى أنها تبحث عن الشخص الذي يعجب بها كشخصية ويؤمن بها كموهبة ولا يشكل وجوده عائقًا في سبيل تحقيق طموحها وإكمال مسيرتها الفنية.

لأن هذه المسيرة برأيها لا يمكن أن تتوقف عند حدود الزواج، بعد أن قدمت فيها تسع سنوات من الجهد والبذل دون تراجع.

وفي سياق حديثها عن الزواج، عبرت عن رأيها في الزواج بشكلٍ عام، وأن خيار الطلاق يمكن أن يكون متاحًا في حال كثرت المشاكل الزوجية.

وأن إكمال الحياة الزوجية بكم كبير من المشاكل هو مسار يعارض أفكارها حتى وإن كان هناك أطفال، لابد وأن تختار إنهاء الخلافات.

وأن الاستمرار في تقديم التنازلات وسط حياة زوجية مليئة بالمشاكل، يخلق عند الطفل عقد كثيرة، فقد قالت:” مو مستعدة أتزوج وجيب الولد وكون موافقة عالي بدك ياه”.

وفي سياق الحديث عن عمليات التجميل، أشارت إلى أنها أجرت عدة عمليات تجميل، وأنها كلما شعرت أنها بحاجة لعملية ما لن تتأخر في ذلك.

فقد قالت: “عملت ورح ظل أعمل كل ما أجى ببالي.. بس بحياة الله الأداء ما نساك الشكل”.

وأن السبب في تغيير شكلها هو الأداء وليس عمليات التجميل، فطبيعة الشخصية في أدائها التمثيلي تخلق لها صورة معينة في ذهن المشاهد.

يذكر أن الفنانة السورية مرام علي من مواليد 1992، واكتشفها المخرج نجدة أنزور عام 2011 وقدمها بمسلسل شيفون، وشاركت مؤخراً بـ “عروس بيروت”.