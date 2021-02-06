لن تتوقع ما حدث لحورية فرغلي داخل حجرة العمليات وتسبب في وقف الجراحة بشكل عاجل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في نبأ مفاجئ، قرر الفريق الطبي المعالج للفنانة حورية فرغلي تأجيل أولى العمليات الجراحية التي كان قد أقرها طبيبها الخاص.

وبحسب ما جاء في التقرير الطبي، فقد تعرضت الفنانة حورية فرغلي لكدمة في الوجه مما أسفر عن انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

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وبحسب ما قاله الفريق الطبي فإن حورية فرغلي دخلت غرفة العمليات في الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة، للخضوع للعملية الجراحية الأولى من بين ثلاث عمليات ستجريها لإعادة أنفها إلى حالته الطبيعية.

وحرص الفريق الطبي على إعداد حورية بشكل جيد قبل إجراء الجراحة بوضعها على أجهزة الأوكسجين على فترات متقطعة طوال اليومين الماضيين وذلك لتنظيم دخول الأوكسجين إلى الرئتين وزيادة نسبته في الدم، إلا أن ذلك لم يرفع نسبة الهيموجلوبين ما أدى إلى اضطرار الأطباء لإلغاء العملية قبل إجرائها بدقائق.