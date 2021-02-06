بالاحمر العريان – اتفرج ميريهان حسين هتوريك احلي لحمة بيتلو

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عدن - ياسمين التهامي - عادةَ ما تخطف الفنانة الشابة ميريهان حسين، في الآونة الأخيرة، بإطلالات جذابة وجريئة، لها ذوق وطابع خاص، لتبرز جمالها وأناقتها.

ونشرت ميريهان حسين، عدة صور جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”

أشعلت النجمة ميريهان حسين، منصات السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة ظهرت بها مؤخرا، مرتدية فستان مفتوح من منطقة الصدر، ومفتوح لآخر ساقها باللون الأحمر

وعلقت ميريهان حسين على الصور التي نشرتها، علي حسابه على موقع “إنستجرام” كاتبة: “أنت تستحق كل ما تتمناه قلبك، فأنت لا تستحق أقل من ذلك، أيتها الأميرة”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين، الدرامية مشاركتها في مسلسل “ختم النمر”، مع النجم أحمد صلاح حسني، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة.

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