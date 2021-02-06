شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – اتفرج بنت عمرو دياب فتحت القميص الشفاف وظهرت صدرها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب متابعيها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة وجريئة.

وظهرت ابنة الهضبة بسترة كاجوال باللون الموف، لكنها دون «زراير» بل تركتها مفتوحة تكشف عن جسدها، كما تتبع نجمات هوليود.

واعتمدت ابنة الفنانة على عدم التكلف في تصفيف شعرها، مع المكياج البسيط.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة الفتاة، التي سجلت الآلاف تسجيلات الإعجاب، وسط حفاوة من والدتها زينة عاشور التي سألتها عن سبب جمالها، وشقيقتها جنا، التي أبدت إعجابها بها.