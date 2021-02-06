بعد حورية فرغلي.. عملية تجميل تشوه أنف فنانة شهيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في سباق الفنانات على عمليات التجميل تخسر العديد منهن الكثير، حيث تتعرض الكثير منهن لأخطاء قد تكلفهن جمالهن وحياتهن أحيانًا.

وفي هذا الصدد حذرت ممثلة صينية من مخاطر عمليات التجميل من خلال نشر صور أنفها المتضرر بعد إجراء عملية خاطئة.

وبحسب ما ذكرته الفنانة جاو ليو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد تعرضت لأزمة كبيرة تسببت في خروجها عن دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة.

وروت الفنانة الصينية الشهيرة تجربتها وأوضحت أن غيابها الذي دام شهورًا كان بسبب حادثة جراحية تجميلية، تسببت في نخر أنفها أي أن النسيج الموجود في طرفها قد مات.

وقالت إن صديقة لها في أكتوبر قدمتها إلى جراح تجميل في عيادة في مدينة جوانزو الجنوبية، وقالت الممثلة إنها قررت إجراء العملية الجراحية على أنفها بسبب اقتراحات بأنها يجب أن تحصل على أنف دقيق، واعتقدت أن هذا سيساعد في تعزيز حياتها المهنية.

وقالت لمتابعيها: “استغرقت العملية 4 ساعات.. اعتقدت أنه خلال هذه الساعات الأربع سأصبح أكثر جمالا.. ولم أكن أتوقع أن تكون هذه الساعات الأربع بداية لكابوس”.